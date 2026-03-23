Planas afirma que el acuerdo de Mercosur es una "gran noticia" para España y todos los socios

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la inauguración de la II Cumbre Agroalimentaria 'Sistemas alimentarios global.es’. - David Zorrakino - Europa Press

Defiende que el paquete español contra la guerra es el "más potente" de la UE

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido que el acuerdo Mercosur, que este lunes la Comisión Europea ha anunciado que se aplicará de forma provisional desde este 1 de mayo, es una "gran noticia" que beneficiará tanto al sector agroalimentario español como del resto de socios.

Lo ha dicho este lunes en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de la II Cumbre Agroalimentaria 'Sistemas alimentarios global.es', en la que ha participado también el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig; el presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el presidente de Alimentaria, Antoni Llorens.

En este sentido, Planas ha afirmado que el pacto comercial da "no sólo una amplitud de mercados", sino que también permite que España se aprovisione, por ejemplo, de soja, un producto fundamental para la alimentación del sector ganadero, y del cual los países del acuerdo comercial son exportadores y España, importadora.

También se ha referido a los recientes acuerdos comerciales firmados con India e Indonesia, o la modernización del mismo con México, mercados tremendamente interesantes, ha defendido el ministro, en los cuales el Gobierno tiene el objetivo de posicionar los productos españoles.

"Piensen en los 1.400 millones de personas que habitan en India, un país en el que tenemos por ahora poca presencia agroalimentaria, pero donde podemos sin duda continuar trabajando para ampliarla", ha ejemplificado Planas.

GRANDES RETOS DEL SECTOR

El ministro también ha enumerado que el sector alimentario se enfrenta a cuatro grandes retos, el geopolítico, el comercial, el climático y de digitalización, y formas de hacer frente a los mismos.

Respecto al clima, el ministro de Agricultura se ha referido no únicamente a las altas temperaturas y menor cantidad de lluvias, sino también a los fenómenos climáticos extremos.

Ha advertido que el agroalimentario es "uno de los sectores que puede sacar más partido de la utilización de la IA" a través del control de calidad, la predicción y el uso de la economía de datos.

"Si, por desgracia, en estos momentos la IA está sirviendo para destruir y para matar, yo soy optimista y quiero pensar que también si está debidamente regulada podrá servir para el futuro de nuestra humanidad como ya está sirviendo en muchos sectores", ha expresado.

COOPERACIÓN

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ve "un gran reto" para el sector producir más con menos y asegurar una alimentación saludable a toda la población de Catalunya, del resto de España y de Europa.

Sobre las políticas arancelarias de Estados Unidos, que tilda de egoísmo y de actitudes de exclusión, ha dicho que ahora toca hablar, cooperar y hacer acuerdos desde la generosidad y con ambición de futuro.

También se ha referido a las últimas crisis sanitarias que han afectado al sector agroalimentario, y ha asegurado que la Generalitat y el Gobierno destinarán todos los recursos y tiempo necesario para defender la ganadería, el sector porcino, las exportaciones y el sistema alimentario propio.

MEDIDAS ORIENTE PRÓXIMO

Antes de la inauguración ante los medios, Planas también se ha referido al paquete de 80 medidas aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Irán como "el paquete más potente que a nivel de los 27 Estados miembro de la Unión Europea que se ha aprobado".

Del conjunto de los 5.000 millones que prevé movilizar el Gobierno, el ministro ha valorado tanto las ayudas destinadas a reducir el impacto en el precio de la gasolina y el gasoil, los más de 500 millones destinados a la compra de fertilizantes y las líneas de financiación ICO-MAPA-SAECA específicas para los sectores agroalimentario y pesquero.

ALIMENTARIA Y CUMBRE

Durante sus intervenciones en la inauguración de la cumbre, el presidente de Alimentaria ha valorado que esta es una edición histórica del congreso, tanto por el 50 aniversario del evento como por el momento decisivo en el que se encuentra el sector.

Por su parte, el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha tildado el momento actual de "crucial" para el sector, mientras que desde la Fundación Incyde y de la Cámara de Comercio de España, Bonet ha puesto en valor la colaboración público privada como un motor de desarrollo.