Portugal será el país invitado en Construmat 2027

Imagen de una edición de Construmat - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Portugal participará como país invitado en la próxima edición de Construmat, que se celebrará entre el 18 y 20 de mayo de 2027 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona y prevé reunir a más de 400 expositores, informa la entidad ferial en un comunicado este viernes.

Con el apoyo de la Agencia para la Inversión y el Comercio Exterior de Portugal (AICEP) y del Ministerio de Infraestructuras portugués, el salón reunirá "una amplia representación del país luso", con el objetivo de generar alianzas comerciales y acceder a nuevos proyectos de inversión para las empresas de ambos países.

La delegación portuguesa contará con fabricantes de materiales, empresas constructoras, promotores, arquitectos, ingenierías, asociaciones sectoriales y organismos públicos.

Además, el ministro portugués de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Miguel Pinto Luz, visitará Construmat y participará en encuentros institucionales y empresariales junto a otros representantes españoles.

Entre las entidades que visitarán Construmat, figuran la Asociación Empresarial de Portugal, la Asociación de Comerciantes de Materiales de Construcción, la Asociación de Industrias de Madera y Muebles de Portugal, la Asociación de las Industrias de Construcción y Obras Públicas, la Orden de Arquitectos de Portugal, el Clúster Habitat Sostenible y la Plataforma Tecnológica Portuguesa de la Construcción.

MUNDIAL 2030

El programa congresual del salón pondrá el foco en las oportunidades que genera la celebración del Mundial de fútbol en 2030, a través de una mesa redonda con responsables de España, Portugal y Marruecos implicados en el desarrollo de infraestructuras, equipamientos y estadios vinculados a la competición.

También reunirá a arquitectos españoles y portugueses "destacados" para debatir sobre los retos de futuro de la arquitectura y la construcción.