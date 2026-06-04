Los Premios SIL a la Mejor Innovación 2026 reconocen dos iniciativas presentadas en el salón

El presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, han entregado los Premios SIL a la Mejor Innovación 2026 - CZFB

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 28 edición del Salón Internacional de la Logística (SIL 2026), que se está celebrando del 3 al 5 de junio en Fira de Barcelona, ha reconocido este jueves con los Premios SIL a la Mejor Innovación 2026 a los proyectos presentados por LYL y la Fundación Cares: Haipick Climb y 'Mujer, súbete el carro', respectivamente.

El jurado de estos premios, formado por 15 periodistas especializados en logística, transporte, intralogística y Supply Chain, ha elegido las dos iniciativas más innovadoras presentadas este año en el Salón, destacadas tanto por su impacto tecnológico como por su contribución social, informa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) en un comunicado.

El acto de entrega ha estado presidido por el presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, y la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué.

El sistema Haipick Climb, desarrollado por LYL, ha sido reconocido por su capacidad para redefinir la automatización de almacenes, ya que se trata de un robot que permite duplicar la eficiencia operativa reduciendo al mismo tiempo la complejidad de las instalaciones, ofreciendo una solución altamente escalable para los entornos logísticos actuales.

El proyecto 'Mujer, súbete al carro', impulsada por Fundación Cares, ha sido premiado por su impacto transformador en el ámbito social y laboral y tiene como objetivo revertir la baja presencia femenina en el sector logístico, donde actualmente las mujeres representan menos del 20% de los roles operativos.