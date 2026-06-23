La primera Battery & ES Tech Europe reunirá unas 100 empresas e instituciones referentes en Europa

Battery & ES Tech Europe - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de Battery & ES Tech Europe, que se celebrará el 8 y 9 de septiembre en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, reunirá a más de 100 empresas e instituciones de referencia en Europa en el ámbito del almacenamiento energético.

La feria quiere ser un punto de encuentro para debatir sobre los principales retos y oportunidades de un sector "llamado a marcar el futuro de la economía europea", informa la Fira en un comunicado este martes.

El salón contará con un área expositiva que acogerá a más de 50 firmas y entidades entre las que destacan Omron, Monolithic Power Systems, Gamma Technologies, Farnell Global, Relats, Battech, Halide Energy, Alvatek y LiCAP.

También participarán en el evento empresas como Basquevolt, Acciona, Endesa, Veolia, Naturgy, EDP Renewables, Galp, Neoen, CIC energiGUNE, SolarPower Europe, Alta Renewables, Flow Batteries Europe y Smappee, entre otras.

Battery & Energy Storage Tech Europe combinará el área expositiva con espacios de networking y un congreso internacional que abordará algunos de los principales retos y oportunidades del sector, como la gestión inteligente de baterías, el diseño de sistemas sostenibles, la inversión en nuevas tecnologías y el desarrollo de una industria europea más autónoma.