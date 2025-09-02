Los recintos de Fira de Barcelona acogerán hasta finales de año un centenar de congresos

Archivo - Letras en las que se lee: 'Fira Barcelona' - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los recintos de Fira de Barcelona acogerán hasta finales de año más de un centenar de eventos y congresos, según ha informado este martes la institución en un comunicado.

Se trata de los recintos de Montjuïc y Gran Via, el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) y el Circuito de Barcelona-Catalunya, incorporado este año a las instalaciones que gestiona.

En el calendario de otoño tendrán un protagonismo especial la salud y la tecnología, así como el transporte, la movilidad, la alimentación, el turismo, la cultura, el 'packaging' o el motor.

Al calendario ferial y congresual, el Circuito de Barcelona-Catalunya añadirá "grandes citas del motorsport" como el Gran Premio Monster Energy de Catalunya de MotoGP.

"REFERENTE"

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha señalado que el calendario de los últimos meses de 2025 "consolida un año de gran actividad, tanto por el número de salones como por su relevancia".

Ha afirma que la agenda de este otoño "es un ejemplo de cómo la institución contribuye al posicionamiento de la ciudad y el país como referente en sectores estratégicos, como son la salud y la tecnología".