Renfe Mercancías logró en 2025 la emisión de gases media "más baja de su historia"

Renfe Mercancías en el SIL 2026 - RENFE MERCANCÍAS

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe Mercancías logró en 2025 una emisión de gases media de 7,91 gramos de CO2 por unidad de transporte, la "más baja de su historia", y un tráfico que ascendió a más de 8,17 miles de millones de Tm-km (tonelada-kilómetro), evitando cerca de 320.000 toneladas de gases de efecto invernadero en la atmósfera y la circulación de 338.800 vehículos pesados en las carreteras.

Lo ha anunciado este miércoles en el Salón Internacional de la Logística (SIL) 2026, que se celebra del 3 al 5 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, donde entregará los Certificados de Huella de Carbono 2025 a sus principales clientes, en reconocimiento por haber apostado por realizar sus tráficos mediante tracción eléctrica, informa en un comunicado.

La compañía afirma que este ahorro de emisiones ha sido posible gracias a la estrategia de gestión y eficiencia energética y a las inversiones que está llevando a cabo la compañía en la adquisición de nuevo material motor de tracción eléctrica, más moderno y eficiente, que está sustituyendo de forma progresiva al propulsado por diesel.

Además, con el objetivo de liderar una movilidad limpia, inclusiva y eficiente, la compañía avanza en el despliegue de las acciones concretas recogidas en el Plan Director de Sostenibilidad del Grupo Renfe aprobado en 2024, que se alinea con las políticas y estrategias europeas y estatales y donde Renfe asume el compromiso de avanzar en 10 años los objetivos de descarbonización fijados en el Acuerdo de París para 2050.

Renfe Mercancías sigue trabajando para optimizar y reducir el consumo de energía en los trenes mediante la modernización de su parque de material; la implementación de planes de conducción eficiente y el uso del freno regenerativo, que recupera la energía de frenado de los trenes, entre otras accciones.