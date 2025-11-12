El Saló de l'Ensenyament prepara "la mayor oferta" de expositores de FP y universitarios. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ensenyament 2026, que se celebrará del 18 al 22 de marzo en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, prevé reunir a más de 200 expositores con "la mayor oferta" de estudios de Formación Profesional (FP) y universitarios, y con una apuesta por distintas herramientas prácticas de formato virtual.

Organizado por Fira de Barcelona y los departamentos de Educación y Formación Profesional y de Investigación y Universidades de la Generalitat, el evento volverá a reunir el conjunto de la oferta académica de estudios postobligatorios en Catalunya, informa la entidad ferial en un comunicado este miércoles.

En este sentido, mantendrá apuesta por atender a la FP con "una gran oferta" de programas de los ámbitos sanitario, artístico, deportivo, comunicativo, mecánico, administrativo o informático.

Por lo que respecta a los estudios superiores, el salón contará con la presencia de todas las universidades catalanas, tanto públicas como privadas, así como una amplia representación de estudios artísticos superiores, formación en idiomas y formación deportiva, entre otros.

Además, aparte de la oferta catalana, el evento volverá a incorporar opciones académicas tanto del resto de España como incluso del ámbito internacional.

"GUÍAS" DE LOS JÓVENES

El nuevo director del Saló de l'Ensenyament, Ángel Celorrio, ha explicado que la voluntad del evento es "ser guías de la juventud del país, ofreciendo herramientas facilitadoras tanto a ellos como a los profesionales o familiares que les ayudan y aconsejan en todo este proceso".

En esta línea, este año se volverá a apostar por la herramienta Orienta Kit 'El teu saló', un recurso digital que estará en servicio en la web del salón a partir de mediados de enero, pensado para las familias que incluye guías, plantillas y materiales para trabajar conjuntamente con los jóvenes las diferentes alternativas formativas.

EXPLORAR LA OFERTA CON ANTELACIÓN

En paralelo, el evento ofrecerá de nuevo, también a partir del mes de enero, el acceso a Impulsa't, una plataforma virtual, estrenada el pasado año, que permitirá a los estudiantes explorar con antelación la oferta formativa disponible y llegar a la cita con una idea más clara de las opciones que mejor se ajustan a sus intereses.

Además, se recuperan las charlas virtuales previas al salón a través de Instagram Live, que ofrecerán información práctica sobre los contenidos y servicios disponibles, permitiendo preparar mejor la visita, y en paralelo se pondrán en marcha diferentes canales de Whatsapp para poder hacer llegar consultas.