El Saló de l'Ocupació dobla la superficie y ofrece más de 1.000 oportunidades laborales

Edición anterior del Saló de l'Ocupació - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 del Saló de l'Ocupació doblará su superficie y ofrecerá más de 1.000 oportunidades laborales, informa Fira de Barcelona en un comunicado este viernes.

El encuentro se celebra entre el 21 y el 22 de octubre en el Pabellón 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, tiene el acceso gratuito y está organizado por Fira de Barcelona y promovido por el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa.

El programa del salón supera las 160 actividades, "reforzando la conexión directa con las empresas, la orientación personalizada, la formación continua y la actualización de competencias".

Además, más de cien organizaciones presentarán recursos y servicios destinados a mejorar la empleabilidad y facilitar a cada asistente la definición de un plan de acción adaptado a sus objetivos profesionales.

Fira de Barcelona ha explicado que el incremento de superficie permitirá al evento aumentar la participación de empresas y potenciar el área dedicada a las oportunidades profesionales.