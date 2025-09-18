El salón inmobiliario The District 2025 se centrará en la región mediterránea

Prevé reunir a 14.000 directivos del 30 de septiembre al 2 de octubre

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El salón inmobiliario The District 2025, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, se centrará en esta edición en la región mediterránea, en la que los inversores "están centrando su atención".

Como antesala a la cumbre, se ha celebrado este jueves en el Cercle d'Economia una jornada para adelantar los principales ejes de debate de esta cuarta edición, que prevé reunir a más de 14.000 directivos internacionales, informa la organización en un comunicado este jueves.

Su presidente, Juan Velayos, ha explicado que The District 2025 "llega afianzándose como el evento inmobiliario de referencia en el sur de Europa, en el que la industria y el capital se encuentran cara a cara para detallar transacciones".

Además, el evento albergará el 'The District World Summit', el foro europeo enfocado a todas las fuentes de capital, que citará a más de 450 expertos de empresas líderes como King Street, Greykite, TPG, Ardian, Tikehau, Stoneweg o Stronghold, entre otras.

Los expertos examinarán la situación actual del inmobiliario poniendo el foco en la financiación, la macroeconomía y en la evolución de los activos de living, hospitality, logístico, centros de datos, retail y emergentes.

CONSEGUIR MÁS VIVIENDA

Una de las grandes cuestiones que copará la agenda del congreso es la vivienda, y en la presentación del evento, se ha organizado una mesa redonda donde se ha tratado cómo ampliar el parque residencial de alquiler, esencialmente el asequible.

Sobre ello, el cofundador y co-ceo de la promotora inmobiliaria Conren Tramway, Jaime-Enrique Hugas, y el consejero delegado de Alas Vivienda Asequible, Manuel Rodríguez, han coincidido en la falta de suelo para promover nuevos hogares en todos los segmentos.

Hugas ha reivindicado que "se tardan 17 años para que un suelo esté listo para la solicitud de licencia, y hacen falta unas 3 millones de viviendas en los próximos 10 años", por lo que ha instado a comunidades autónomas, ayuntamientos y el sector inmobiliario a, textualmente, sentarse para solucionarlo.

Asimismo, el responsable de Conren Tramway ha añadido que "sin lo privado no se pueden hacer más hogares": "Tiene que haber cambios en la legislación a fin de disponer de más vivienda asequible, porque actualmente el 'Build To Rent' está muerto", ha aseverado.

PLAN DE VIVIENDA 2026-2030

En relación con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 anunciado recientemente por el Gobierno de España, Hugas ha indicado que "tiene aspectos positivos, porque triplica la inversión en vivienda de protección oficial y considera la creación de reservas de suelo".

En paralelo, ha insistido en que "hay capital nacional para desarrollar las viviendas que hacen falta, pero también hay que ir más allá de la ciudad, con infraestructuras de movilidad que funcionen".