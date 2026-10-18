El Salón Náutico de Barcelona cierra edición con 170 expositores y más de 300 marcas - SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Náutico Internacional de Barcelona ha cerrado este domingo su 63 edición reuniendo a más de 226 embarcaciones de todas las esloras, 170 expositores y más de 300 marcas, en la que es "una de las mejores ediciones de los últimos años por el alto nivel de marcas y modelos presentados, así como por la ampliación de su oferta a nuevos sectores y áreas experienciales".

El evento, que ha acogido el Port Vell de Barcelona y organiza Fira de Barcelona en colaboración con la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), ha afianzado su rumbo en su "apuesta por la calidad", informa en un comunicado este domingo.

Esto se ha traducido en el regreso de prestigiosas marcas internacionales y la destacada presencia de astilleros españoles que ha atraído "a miles de visitantes nacionales e internacionales con un alto interés en la compra de embarcaciones y en descubrir las últimas tendencias e innovaciones náuticas".

Ha reunido a 20.000 visitantes, de los cuales un 35% eran de fuera de Catalunya, principalmente de Madrid, Baleares, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia; y un 15% internacionales, especialmente de Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido.

Para el presidente del Salón Náutico, Luis Conde, se confirma la apuesta por reforzar el negocio, la internacionalidad y la calidad del evento: "Hemos dado un salto cualitativo en todos los sentidos. El nivel de las marcas, modelos, innovaciones y público sitúa al evento de Barcelona entre los grandes de Europa".