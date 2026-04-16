El Salón Náutico cierra la reserva de la mitad del espacio expositor a meses del evento

Imagen de una edición pasada del Salón Náutico Internacional de Barcelona - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón Náutico Internacional de Barcelona cuenta ya con casi la mitad del espacio expositor reservado a siete meses de su celebración en la capital catalana, con previsiones de convertirse en "una de las ediciones con mayor representatividad, gama de modelos y esloras".

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), el certamen se celebrará entre el 14 y 18 de octubre en 3 muelles del Port Vell de Barcelona, en los que se presentarán las principales novedades de la industria náutica, explica la entidad ferial este jueves en un comunicado.

Así, el salón ha confirmado ya la participación de 80 expositores, entre los que figuran algunas de las marcas más relevantes del sector a nivel nacional e internacional como Aventura, Bali, De Antonio Yachts, Dufour, Girbau, Highfield, Honda, Karnic, Kawasaki, Kumbra, Leopard, Maxim, Pardo, Pirelli, Raymarine, Sasga, Saxdor o Sunreef.

El presidente del Salón Náutico, Luis Conde, ha reiterado que la que respuesta del sector indica que esta será una de las mejores ediciones de los últimos años, mientras que el director del evento, Josep Antoni Llopart, ha explicado que "reflejan la confianza del sector en nuestro salón como plataforma comercial estratégica y su capacidad para generar oportunidades de negocio".

El evento de Fira presentará una amplia gama de embarcaciones, desde yates a motor hasta veleros y catamaranes de todas las esloras, en los muelles de la Fusta, España y Marina Port Vell, además de contar con una zona de exhibiciones y pruebas en el agua y de ocio náutico.