El Salón Náutico ofrece regatas y talleres de seguridad durante el fin de semana

Salón Náutico Internacional de Barcelona - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Náutico ha organizado un "amplio programa de actividades" para los aficionados de la náutica que lo visiten durante el fin de semana, que incluye regatas de remo y talleres de seguridad y primeros auxilios, entre otros, informa Fira de Barcelona en un comunicado este viernes.

El encuentro se celebra desde este miércoles hasta el domingo en los muelles de la Fusta y Marina Port Vell, y está organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Española de Empresas Náuticas (ANEN).

El sábado se celebrará el 30 Trofeu Ciutat de Barcelona de remo, que tendrá lugar en el espacio Experience Water del muelle de la Fusta y que incluirá series de 2.000 metros, semifinales y finales en formato esprint de 350 metros, así como la entrega de premios, prevista a las 18.30 horas.

El domingo se realizará la RC Barcelona Cup 2026, una regata de embarcaciones radiocontroladas vinculada al proyecto interuniversitario RC Sailing Barcelona.

La última jornada incluirá también una charla sobre conservación de los océanos y un taller de soporte vital básico sobre la cadena de supervivencia, la reanimación cardiopulmonar, el uso del desfibrilador, la posición lateral de seguridad y la actuación ante un atragantamiento.