El Salón Náutico se une como socio al Blaumarí Music y cederá su plataforma flotante

Imagen de una edición del Salón Náutico - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Salón Náutico Internacional de Barcelona, se ha incorporado como "socio estratégico" al nuevo festival Blaumarí Music, que se celebrará del 10 al 28 de junio en muelle de Barcelona del Port Vell, y para el que el salón cederá su infraestructura flotante en el mismo puerto.

Así, uno de los elementos relevantes del festival será su escenario, ubicado sobre la tradicional infraestructura en la que se celebra el Salón Náutico en el Port Vell, bajo la organización de Fira de Barcelona en colaboración con la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), informa la entidad firal este jueves en un comunicado.

Según el director del salón, Josep Antoni Llopart, esta colaboración conecta el evento con una propuesta cultural de primer nivel: "El certamen de Fira de Barcelona y el festival contribuyen a que la ciudad mire hacia el mar y lo sienta como un gran escenario de experiencias, además de proyectarla como capital internacional de la náutica y la cultura".