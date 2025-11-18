El salón Piscina Barcelona 2025 premia los proyectos "más transformadores" del sector

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón Piscina Barcelona 2025, que se celebra hasta el jueves en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, ha premiado los proyectos "más transformadores" en ámbitos como la piscina, bienestar, diseño de exteriores, tecnología y talento joven.

En total, se entregaron 13 trofeos a empresas y estudiantes, incluyendo dos reconocimientos especiales: uno a Hayward por su centenario y otro, a título póstumo, al fundador de Fluidra, Joan Planes, por "su contribución al crecimiento del salón y del sector", informa la entidad ferial en un comunicado este martes.

Los premios se agrupan en 5 certámenes: Premios Piscina Barcelona, Premios Producto Innovador, Premios Wellness Experience, Premios de Diseño Outdoor, y el Concurso Internacional para Estudiantes de Arquitectura y Paisajismo, cada uno valorando propuestas por su creatividad, impacto y compromiso con el entorno.

El director de Piscina Barcelona, Ángel Celorrio, ha destacado que los galardones "reflejan el dinamismo, la creatividad y el compromiso con la sostenibilidad que caracterizan al sector".

Ha agradecido la oportunidad de visibilizar "el talento y la innovación que transforman el mundo del bienestar, el diseño y el equipamiento de instalaciones acuáticas y espacios exteriores".

PREMIOS PISCINA BARCELONA 2025

Los Premios Piscina Barcelona distinguieron los proyectos más relevantes en piscina residencial, piscina pública y producto innovador.

En la categoría de piscina pública, el galardón principal fue para las Piscinas del Camping Sangulí, en Salou (Tarragona); en la categoría de piscina residencial, el primer premio recayó en 'Casa Buganvilla', de Construma Costa Blanca SL; y en la de producto innovador, de participación exclusiva para expositores, se concedieron dos distinciones a EcoSurfer Senti, de Aiper, y a Keramikos Grey 2 Green, de Oxidine Water Technology SL.

OTROS PREMIOS

Los Premios Wellness Experience reconocieron a los mejores spas, balnearios, clínicas y destinos wellness del año, nombrando como mejor spa el Sport Hotel Hermitage & Spa, en Andorra, mientras que el balneario premiado fue el Iberik Gran Balneario de Guitiriz, en Galicia.

En clínica wellness el galardón fue para ZEM Wellness Clinic, en Altea, y el mejor destino wellness fue Puerto de la Cruz, en Tenerife, por su historia como pionero del turismo de salud en España.

En los Premios de Diseño Outdoor, el jurado distinguió el proyecto 'Can Farrés. Paisaje y Memoria', del estudio Scob, y el Concurso Internacional para Estudiantes de Arquitectura y Paisajismo, patrocinado por Fluidra, premió tres propuestas que reinterpretan el agua como elemento central en el diseño urbano: el Bio-mirador inmersivo 72, de Max Hildebrand; Horizonte Trencadís, de Lara Jiménez González, y Aquora, de Borja Gosálbez Mulet.