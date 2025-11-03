El salón Piscina Barcelona 2025 recreará un centro de bienestar de 1.000 m2 - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de Piscina Barcelona, que se celebra del 17 al 20 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, acogerá el Outdoor & Wellness Experience, un espacio de 1.000 m2 que recreará un centro de bienestar al aire libre, diseñado por la arquitecta paisajista Rosa Maria Torra Reventós.

Concebida como un itinerario por las nuevas tendencias en 'outdoor living' y bienestar, esta exposición mostrará "cómo integrar el confort y la estética en jardines, terrazas y espacios exteriores", informa la entidad ferial en un comunicado este lunes.

El espacio contará con spas, piscina, saunas, iluminación, pavimentos técnicos, pérgolas bioclimáticas, mobiliario contract, cocinas y barbacoas exteriores, así como una oferta de tratamientos faciales en cabina, en un entorno rodeado de vegetación mediterránea, materiales sostenibles y diseño contemporáneo.

FLUIDRA

Entre las propuestas más destacadas, la multinacional catalana Fluidra presentará la minipiscina Ninfea Thiny, de la línea Laghetto, con cubierta de cuerda náutica y accesorios modulares a modo de sofás exteriores.

También instalará su gama premium de bienestar con el Spa Zeus y el Spa Apolo, ambos en acero inoxidable satinado con jets de agua y aire, cromoterapia LED y diseño ergonómico, y en uno de ellos sumará un equipo para reproducir música bajo el agua para crear un entorno "mágico y único".

Asimismo, aportará diferentes soluciones para la sala de máquinas de los spas como filtros, bombas dosificadoras, de aire o filtración, depósitos de compensación o un sistema digitalizado para el control del mantenimiento de las instalaciones.

INBECA, LEIL SAUNAS E ISENSI

La firma Inbeca aportará su Sauna Paris Line, fabricada en nogal americano y madera tropical Iroko, con frontal acristalado, iluminación RGB y control digital Ecotouch.

Por su parte, Leil Saunas completará la zona de bienestar con la sauna 'indoor' Como 4-180, mientras que Isensi presentará Brisa, una cabina sensorial que combina hidroterapia, cromoterapia y musicoterapia.

Con más de 45.000 m2 de exposición, Piscina Barcelona 2025 prevé reunir a más de 400 expositores de 30 países y espera superar los 15.000 visitantes profesionales.