El salón Piscina Barcelona abre el lunes enfocado en la transformación digital del sector

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria, Jordi Hereu, y el conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper, inaugurarán el lunes el salón Piscina Barcelona, que abordará principalmente la transformación digital del sector y presentará novedades que incorporan la inteligencia artificial (IA).

Se celebrará del lunes al jueves en los pabellones 1 y 2 del recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informado la institución ferial este viernes en un comunicado.

Así, se presentarán soluciones tecnológicas que automatizan el mantenimiento, mejoran la sostenibilidad y la eficiencia energética de las piscinas, reducen el consumo de agua y de productos químicos, y proporcionan experiencias de bienestar a los usuarios.

Está previsto que más de 400 empresas, el 70% de ellas internacionales de 30 países, participen en una edición que también quiere reforzar el papel del salón como referente europeo en el sector de la piscina y el 'wellness'.

30 ACTIVIDADES

El programa incluye más de 30 actividades entre conferencias, mesas redondas y encuentros de negocio, entre las que destaca un foro internacional que reunirá a líderes globales para debatir el valor social, educativo y cultural de la piscina.

En la inauguración, Hereu y Sàmper estarán acompañados por el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general, Constantí Serrallonga, y el presidente del comité organizador del salón, Eloi Planes, entre otros.