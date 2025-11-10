El salón Piscina Barcelona prevé superar los 15.000 visitantes, el 60% internacionales

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón Piscina Barcelona 2025, que se celebrará del 17 al 20 de noviembre en los pabellones 1 y 2 del recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), prevé superar los 15.000 visitantes, el 60% de ellos internacionales.

El encuentro aspira a atraer un perfil profesional diverso que incluye importadores, distribuidores, puntos de venta, arquitectos, ingenieros, constructores, instaladores, paisajistas, interioristas y responsables de centros deportivos, hoteles, campings y parques acuáticos, según ha informado este lunes en un comunicado Fira, organizador del congreso.

Con cerca de un 70% de oferta internacional, Piscina Barcelona reunirá a más de 400 expositores de 30 países y exhibirá soluciones en tecnología, sostenibilidad y experiencia de usuario para piscinas y espacios 'wellness'.

Asimismo, este año suma el sector 'outdoor' como nuevo eje con propuestas para la decoración de exteriores y un programa de 30 actividades sobre digitalización, eficiencia, regulación y oportunidades de negocio.

PUNTO DE ENCUENTRO

Ocupará 45.000 metros cuadrados (m2) brutos, un 22% más que en su anterior edición, y reunirá expositores de España, China, Francia, Turquía, Italia, Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, República Checa, Alemania y Bélgica, que son los países que más empresas aportan.

El salón quiere reafirmarse como punto de encuentro para esta industria y puerta de entrada al mercado español que, con más de 1,3 millones de piscinas, es el segundo país europeo y el cuarto mundial en número de instalaciones.