El sector del caravaning llega a Barcelona facturando 1.000 millones anuales, según Aseicar

Archivo - Edición anterior del Salón Internacional del Caravaning, en una imagen de archivo. - FIRA DE BARCELONA - Archivo

Se celebra del 11 al 19 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 38 Salón Internacional del Caravaning, que se celebrará del 11 al 19 de octubre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, llega en un momento en el que el sector factura 1.000 millones de euros en España, informa la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) en un comunicado este jueves.

Así lo indica el presidente de Aseicar y copresidente del Comité Organizador, José Manuel Jurado, que organiza el evento junto con Fira de Barcelona y el Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya (Gremcar), este año con más de 700 modelos de vehículos, 180 empresas expositoras y novedades del sector en Europa.

"Esta edición será el termómetro perfecto para calibrar la demanda real de caravaning en España, un sector que ya mueve más de 1.000 millones de facturación anuales", ha destacado Jurado.

Aparte de las autocaravanas, caravanas y campers, los visitantes podrán ver avances, remolques tienda y una muestra de viviendas prefabricadas que pueden utilizarse como alojamientos para campings, casas independientes, estudios, despachos, talleres, habitación de invitados o incluso refugios.

Esta edición también contará con áreas temáticas centradas en el travelvaning, con un programa de charlas sobre rutas y viajes; el Caravaning Kids, el área de juego infantil con varias propuestas para toda la familia; o el Gastrovaning, el espacio de degustación gastronómica.

FOCO EN EL VISITANTE

Con motivo del salón, Aseicar ha reeditado la guía y el díptico "Iníciate al caravaning", con los principales consejos, normas y recomendaciones para los primerizos en el mundo del caravaning.

Durante los 9 días, los visitantes podrán descargarse mediante un código QR el formulario de los "Puntos verdes y negros del caravaning en España", una encuesta elegir los municipios mejor preparados y más receptivos a este tipo de turismo itinerante y los más conflictivos o discriminatorios.