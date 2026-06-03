El sector español del plástico factura 29.000 millones, el 2% del PIB

Plásticos en el salón Equiplast - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector español del plástico facturó 29.000 millones de euros en 2025, lo que equivale al 2% del PIB y al 5,22% de la producción industrial, según el Estudio Equiplast 2026, presentado hoy en el salón, informa Fira de Barcelona en un comunicado este miércoles.

Equiplast se celebra hasta el viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona junto a Expoquimia, y en la edición de este año participan 400 empresas de 18 países.

El estudio apunta que, entre 2021 y 2024, el sector ha registrado un crecimiento del 18% "evidenciando su capacidad de adaptación en plena transición hacia modelos de economía circular".

El sector está integrado por 3.633 compañías que dan empleo a 107.000 personas, concentradas especialmente en Catalunya y Comunidad Valenciana, que reúnen a casi la mitad de la actividad.

El 93% del negocio del sector, 26.815 millones, se debe al segmento de transformadores, que agrupa 3.259 empresas, mientras que el reciclado cuenta con 184 empresas y maquinaria, moldes y equipos, 190 empresas.