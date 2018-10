La segunda edición Barcelona Industry Week reúne a 25.000 profesionales

Publicado 18/10/2018 17:29:52 CET

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Industry Week ha reunido a cerca de 25.000 profesionales en su segunda edición, que ha agrupado los salones Healthio y Ind(3D)ustry From Need To Solutions en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona y el IoT Solutions World Congress en el de Gran Via.

La institución ferial ha indicado en un comunicado que el encuentro, que se ha celebrado desde el martes hasta este jueves, ha confirmado que el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial, la impresión 3D y la digitalización del sector de la salud "han llegado para quedarse" en la industria.

Ha asegurado que la Barcelona Industry Week se ha consolidado como "cita de referencia" de la industria 4.0 y la transformación digital de las empresas, con la participación de un total de 550 empresas y 700 ponentes.

El director de Negocio Propio de Fira de Barcelona, Salvador Tasqué, ha celebrado que esta edición se ha caracterizado por "una alta internacionalidad y una gran actividad".

En concreto, el salón IoT Solutions World Congress ha registrado 16.000 visitantes y la participación de 350 empresas; el Ind(3D)udstry From Needs to Solutions, 5.000 visitantes y 90 expositores, y el Healthio, 4.000 visitantes y 155 compañías.

Asimismo, el encuentro ha celebrado el primer congreso de ciberseguridad y 'hacking' ético, en el que se ha debatido sobre cómo garantizar la protección de los datos en la red.