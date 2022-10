Serrallonga (Fira de Barcelona), Economista de Empresa del año según el CEC

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El ceo de Anticipa Real Estate, Eduard Mendiluce, ha apostado por "hacer un 'reset' que pasa por entender el problema social de la vivienda" en España, en concreto en la normativa para tratar los casos de ocupación, ante lo que ve necesario cambiar el Código Penal.

Lo ha dicho este miércoles en la sesión 'Real Estate Megatrend' del salón The District, en la que también ha participado el ceo de Servihabitat, Iheb Nafaa, y donde han abordado la situación actual de la vivienda en España y los retos del sector.

La primera edición del encuentro del sector inmobiliario se celebra desde este miércoles hasta el viernes en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

En referencia a la nueva ley de la vivienda, aún pendiente de aprobación, ha defendido que no es una ley positiva, en sus palabras, y cree que hace falta una colaboración público-privada ya que "la administración pública no tiene suficiente vivienda vacía para tantas personas".

Ha explicado que esta colaboración debería consistir en un concurso público para que grandes tenedores aporten de manera voluntaria vivienda ocupada o vivienda libre que pueda ser cedida durante 25 años a ayuntamientos y comunidades autónomas, lo que "podría solucionar el problema de la emergencia habitacional en España", dice.

"La iniciativa de la parte socialista va en buena dirección pero es un poco cínico que transfiera el problema a los servicios sociales", ha añadido.

Y ha asegurado que poner un límite en el precio del alquiler, algo que contempla la nueva ley, podría generar el efecto contrario al deseado: "En cualquier implementación de un programa de control de inquilinos, todas las rentas por debajo del límite acaban subiendo al límite", ha explicado.

IHEB NAFAA

Por su parte, Nafaa ha sostenido que el mercado de la vivienda español necesita estabilidad, por lo que defiende que "aunque haya cambios en el Gobierno, hace falta acordar un mínimo en las bases de la regulación", de modo que los inquilinos puedan saber qué pasará en el mercado en todo momento.

De este modo, ha pedido que se consiga "un mínimo consenso con todos los partidos" a nivel autonómico y estatal para lograr una regulación de la vivienda estable.

En relación con la ley de la vivienda, Nafaa ha afirmado también que limitar el precio del alquiler "se ha demostrado en otros países europeos que no funciona".

Y ha hablado sobre los futuros retos a los que deberá hacer frente la economía mundial, algo que ve con optimismo: "Los retos no durarán mucho, no me preocupan".

Nafaa ha puntualizado que el principal problema es la inflación, pero que "el sector inmobiliario se mueve bien en estos escenarios", y asegura que la economía española seguirá creciendo en 2023.