Shoptalk Europe 2026 prevé superar los 4.500 profesionales y 180 ponentes

Edición anterior de Shoptalk Europe - SHOPTALK

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Shoptalk Europe prevé superar los 4.500 profesionales y los 180 ponentes, en una edición que se centrará en la inteligencia artificial y el consumo, informa la organización en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará del 9 al 11 de junio en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y está prevista la asistencia de directivos de empresas como Zalando o Sephora, entre otros.

La presidenta global de Shoptalk, Zian Daniell Widger, ha explicado que el salón es "un espacio para intercambiar ideas, afrontar los cambios disruptivos y dar forma al futuro".

La voluntad de la organización es "favorecer el intercambio de conocimiento" entre los actores del sector, que ha dicho que afrontan desafíos conjuntos.

El programa incluirá sesiones sobre liderazgo empresarial, comercio digital y estrategias omnicanal, además de dar visibilidad a startups y compañías tecnológicas que desarrollan soluciones para el sector.