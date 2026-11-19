El director ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué - CZFB

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2027 de SIL Barcelona tendrá a la innovación como eje, además de tener novedades en la imagen y el 'look and feel', nuevas áreas de exposición, nuevas formas de participación y la ampliación de su ecosistema.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) lo ha explicado este miércoles en una jornada de networking celebrada con empresas y profesionales del sector, informa en un comunicado.

El encuentro se hará del 9 al 11 de junio en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y participarán empresas de 5 grandes bloques: IA y transformación digital; logística inteligente y automatización; sostenibilidad; ecosistema e instituciones, y talento y emprendimiento innovador.

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha explicado que en el nuevo SIL "destaca un nuevo lenguaje visual dinámico y flexible, donde las formas, la luz y los colores evolucionan, reflejando un sector en constante innovación".

La voluntad del CZFB también es ampliar el perfil de visitante, entre los que están directivos y decisores de la cadena de valor de la logística, así como cargos 'C-Level', directores funcionales y proveedores tecnológicos con capacidad real de inversión, decisión e implementación de proyectos.