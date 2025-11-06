Smart City Expo 2025 cierra una edición "récord" con 27.000 asistentes de 143 países

Smart City Expo cierra una edición "récord" con más de 27.000 asistentes de 143 países. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Smart City Expo World Congress (SCEWC), la cumbre internacional sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes organizada por Fira de Barcelona, ha cerrado esta tarde su edición de 2025 tras registrar cifras "récord", con más de 27.000 asistentes de 143 países reunidos en el recinto de Gran Via.

Durante tres jornadas, el evento ha abordado cómo las ciudades deben liderar la transformación urbana mediante tecnologías como la inteligencia artificial (IA), capaces de acelerar el desarrollo de iniciativas a escala internacional, informa la entidad ferial en un comunicado este jueves.

El director del Smart City Expo, Ugo Valenti, ha destacado que las ciudades "están asumiendo su papel y responsabilidad en el futuro, con desafíos complejos que se están afrontando de cara y con voluntad de actuar".

"La IA se ha establecido como una herramienta fundamental, no solo en términos de eficiencia, sino para acelerar la transformación que las metrópolis necesitan", ha agregado.

SCEWC se ha celebrado junto con Tomorrow.Mobility World Congress --organizado con el EIT urban Mobility--, Tomorrow.Building, Tomorrow.Blue Economy y el Barcelona Deep Tech Summit, reuniendo a 1.190 expositores, entre ellos, Axis Communications, Bentley, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell, Deloitte, Google, iotsquared, Microsoft, Nvidia, Spie, Urbaser y Veolia.

La cumbre volverá al recinto de Gran Via de Fira de Barcelona para su 15 edición del 3 al 5 de noviembre de 2026.

WORLD SMART CITY AWARDS

La ciudad italiana de Roma ha sido galardonada como "Smart City of 2025" en el marco de los World Smart City Awards, que reconocen cada año las iniciativas y proyectos más destacados de la industria de la transformación urbana.

Los premios también han reconocido a la alcaldesa de Kuala Lumpur (Malasia) y exdirectora ejecutiva de ONU-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, por "su contribución al desarrollo de nuevos paradigmas urbanos a escala global".