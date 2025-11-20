El Smart City Expo Doha reunirá a más de 30 expertos sobre ciudades inteligentes - FIRA DE BARCELONA

El Smart City Expo Doha, que se celebrará los días 25 y 26 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Doha (Catar), reunirá a más de 30 expertos internacionales sobre ciudades inteligentes.

Durante dos jornadas, debatirán sobre cómo los avances tecnológicos contribuirán a desarrollar y transformar las ciudades de Oriente Medio para hacerlas "más eficientes, sostenibles y habitables", informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

Organizado por Fira y el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Catar (MCIT), se centrará este año en el impacto de la inteligencia artificial (IA) en campos como la movilidad, el diseño o la gestión urbana.

Bajo el lema 'Más allá de la conectividad: un camino de soluciones digitales hacia un futuro más inteligente y próspero', el Smart City Expo Doha 2025 cuenta con un programa articulado en torno a cinco grandes áreas temáticas: innovación digital inteligente, tecnología disruptiva, economías digitales y talento del futuro, infraestructuras conectadas y gobierno del futuro.

Entre los ponentes, destacan figuras como el profesor del MIT Kent Larson, especializado en diseño urbano, microvivienda y movilidad autónoma, quien aportará su visión sobre cómo tecnología y visión humana pueden dar forma a las ciudades del futuro, y el experto en IA e innovación Jesús Serrano, que abordará cómo utilizar las nuevas tecnologías para conseguir soluciones urbanas.

El Smart City Expo Doha se enmarca en Mobile World Congress (MWC) 2025 Doha, organizado por la patronal de operadores GSMA en colaboración con el MCIT y primer evento de MWC en la región MENA (Oriente Medio y África), que espera reunir a más de 200 ponentes y más de 200 expositores.