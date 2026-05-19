La 5ª Smart City Expo Santiago del Estero reunirá unas 150 firmas e instituciones en Argentina

Smart City Expo Santiago del Estero - SMART CITY EXPO

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La 5ª edición de la Smart City Expo Santiago del Estero reunirá en Argentina a más de 150 firmas e instituciones y contará con más de 250 expertos "comprometidos con el impulso de entornos más sostenibles e inteligentes", informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El salón, organizado por Fira y con el Gobierno de Santiago del Estero como anfitrión, se celebrará los días 20 y 21 de mayo bajo el lema 'De la estrategia a la acción: conectar, innovar, transformar'.

El programa girará en torno a tres ejes: educación, economía y nuevas habilidades en la era digital; Inteligencia Artificial, innovación y gobierno, y calidad de vida, hábitat y seguridad urbana.

Entre los ponentes confirmados figuran la responsable de ONU Mujeres en Argentina, Verónica Baracat; la representante de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en el país latinoamericano, Maya Takagi; el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, Juan Corvalán, y la subsecretaria de Hábitat y presidenta del Directorio del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat de Rosario, Josefina del Río.

El certamen contará con una zona expositiva con la presencia de más de 150 empresas y organismos destacados en el ámbito de la transformación urbana y entre las compañías presentes destacan Acertis, Grupo Corven, Pudong Motors, NEC, EY, Personal, Renault, Claro, Datawise, Nubax, Pago TIC, Smart Motion IA, Ojos en Alerta y Grupo Dexia.