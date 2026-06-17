El Sónar abre este jueves una edición con nuevo formato y The Prodigy como plato fuerte

Archivo - El director del Sónar 2026, François Jozic, posa durante la presentación del Sónar 2026, en la Antiga Fàbrica Damm, a 13 de mayo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sónar 2026 abre este jueves una nueva edición en la que cambiará su formato y tendrá toda la programación musical en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona y tendrá a The Prodigy, Skepta, Kelis, Amelie Lens, Charlotte de Witte y Cabaret Voltaire como principales cabezas de cartel.

El festival trasladará el Sónar+D a la Llotja de Mar y recuperará el Sónar Kids en el Parc del Fòrum de la capital catalana, en el estreno de François Jozic como director del festival.

En la rueda de prensa de presentación de la programación en mayo, Jozic aseguró que el festival será "más Sónar que nunca" y que afronta como un reto, una responsabilidad y un honor suceder a los fundadores, Enric Palau, Ricard Robles y Sergio Caballero, y asumir su legado con una visión fresca.

Jozic subrayó que es "casi una nueva edición cero, una nueva etapa" en la que prevé una asistencia durante toda la semana de unas 160.000 personas, incluyendo todas las actividades.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

La programación musical, en la que no habrá diferenciación entre Sónar de Día y Sónar de Noche, contará con la banda británica The Prodigy, el rapero londinense Skepta, las sesiones de Charlotte de Witte, Amelie Lens y Chris Stussy, los directos de Cabaret Voltaire, Kelis, WhoMadeWho y Modeselektor y el proyecto de improvisación Stoor con Speedy J entre sus principales actuaciones.

El Sónar quiere mezclar lenguajes, disciplinas y generaciones en sus más de 100 actuaciones, que también contará con Boys Noize, Joy Orbison, Nia Archives, Daito Manabe, FJAAK x Kittin, Namasenda, Daniel Avery, Metrika, Goldie b2b Doc Scott ft Medic MC y Two Sell, entre otros.

Por días, Loli Zazou se encargará de dar el pistoletazo de salida a las actuaciones del jueves, en una jornada en la que también estará Stoor, Metrika, Cabaret Voltaire, Boys Noize, Daniel Avery y Christ Stussy.

El viernes será el turno de Daito Manabe, Kelis, Skepta, Charlotte de Witte y Sara Landry, mientras que el sábado el protagonismo lo tendrá The Prodigy con su debut en el festival, en un día que también actuarán Tawa, Namasenda, Modeselektor y Amelie Lens, entre muchos otros.

El festival contará en Fira Gran Via con cuatro escenarios el jueves y con seis el viernes y el sábado, la mitad de ellos al aire libre.

SÓNAR+D

El Sónar+D se celebrará este jueves y viernes en la nueva sede en Llotja de Mar con una programación que invitará a explorar nuevos modos de vivir con la tecnología: "Pasar de usuarios pasivos a participantes", definió su directora, Andrea Faroppa.

Además de la presencia en la Llotja de Mar con más de 95 actividades, el Sónar+D también estará presente en Fira Gran Via con la estructura arquitectónica Organysmo, desarrollada por LedPulse, y la proyección Dins de Desilence.

Del jueves al sábado el OFFSónar ocupará el Poble Espanyol de Barcelona y el festival recuperará SónarKids el sábado, con actividades destinadas a los más pequeños.

El festival ha explicado que se habilitará un servicio lanzadora que unirá el recinto de Gran Via con el centro de la ciudad, teniendo en cuenta que la jornada del jueves acabará a las 3 horas y el sábado y domingo a las 7 horas, y se podrá entrar comida en el recinto.