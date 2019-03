Super Mario, Donkey Kong y Link estarán presentes en el 37 Salón del Cómic Barcelona

Publicado 25/03/2019 13:14:41 CET

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los personajes Super Mario, Donkey Kong y Link estarán presentes en el 37 Salón Internacional de Cómic de Barcelona en el espacio de Nintendo, que acogerá un concurso del juego Super Smash Bros - Ultimate con el que se elegirá el equipo que representará a España en el primer European Smash Ball Team Cup.

El salón se celebrará en el recinto de Montjuïc de Fira Barcelona del 5 al 7 de abril, ha explicado este lunes en un comunicado la empresa nipona, que participa por octavo año en el salón y que mostrará títulos de desarrolladores independientes en la zona Nindies Welcome Home.

Los visitantes podrán jugar a títulos como 'Super Mario Odyssey' y 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', además de conocer nuevos lanzamientos, como 'Yoshi Crafted World'.