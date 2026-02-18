El Talent Arena 2026 acogerá más de 160 sesiones, 45 workshops y 5 hackatones

El Talent Arena celebra su segunda edición. - MOBILE WORLD CAPITAL BARCELONA

El Talent Arena, el evento europeo sobre talento digital organizado por Mobile World Capital Barcelona y complementario al Mobile World Congress (MWC), acogerá para su edición de 2026 mas de 160 sesiones de contenido, 45 workshops, más de 20 actividades en la Skills Lab, más de 30 sesiones de robótica y gaming y 5 hackatones, informa este miércoles en un comunicado.

El evento, que se celebrará entre el 2 y 4 de marzo en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, prevé reunir a líderes mundiales del sector tecnológico, profesionales, estudiantes, empresas y comunidades tecnológicas con el objetivo de conectarlos entre si y crear nuevas oportunidades dentro del ecosistema digital.

Así, en su segunda edición, el Talent Arena 2026 profundizará sobre ámbitos como la Inteligencia Artificial, el desarrollo de software, la ciberseguridad y la computación de la nube o las tecnologías emergentes.

La organización ha destacado, entre otros, la participación de nombres como el creador de la World Wide Web (WWW), Tim Berners-Lee, el profesor del MIT Pablo Jarrillo-Herrero o la investigadora del Boston Dynamics AI Institute Kate Darling.

Una de las principales novedades respecto a la edición anterior es el lanzamiento de XPRO, una nueva zona dirigida a desarrolladores y profesionales tecnológicos en activo, mientras que los hackatones "vuelven a ser uno de los ejes principales de esta edición y han despertado un gran interés entre la comunidad de desarrolladores, con más de 4.000 personas registradas procedentes de más de 96 países".