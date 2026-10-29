El Talent Arena 2027 pone el foco en impulsar la calidad y el valor para los asistentes

La ceo de Eventos y Servicios Industriales de GSMA Ltd., Sianne Ryder; la ceo de Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Laia Corbella - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2027 de Talent Arena pondrá el foco en impulsar la calidad y la creación de valor para los asistentes, y tiene la voluntad de avanzar en la creación de una comunidad de profesionales tecnológicos que esté activa todo el año.

Lo han explicado este jueves en rueda de prensa la ceo de Eventos y Servicios Industriales de GSMA Ltd., Sianne Ryder; la ceo de Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Laia Corbella, y el director del área de talento digital, Jordi Arrufí.

Han estado el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, y la la secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, Maria Galindo.

El encuentro se celebrará entre el 1 y el 3 de marzo de 2027 en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, en el marco del Mobile World Congress (MWC) 2027, que se realizará del 1 al 4 de marzo en el recinto Gran Via de la institución ferial.

Corbella ha explicado que la previsión es que el número de asistentes sea similar a los 25.000 del año pasado y que el salón se convierta en un punto de encuentro entre profesionales del sector, centros de formación y empresas "que buscan desarrollar el conocimiento.

Ha subrayado que una de las "grandes apuestas" de la edición del próximo año es aumentar la asistencia de perfiles profesionales con experiencia.

Ryder ha recordado que el Talent Arena fue creado para completar el ciclo entre talento, tecnología e innovación en el marco del MWC y que el objetivo es identificar las necesidades de conocimientos que tiene la industria para completarlos.

Ha añadido que los roles en la industria tecnológica "están cambiando, lo que significa que las habilidades tienen que cambiar".

KEYNOTES Y WORKSHOPS

Arrufí ha destacado que el Talen Arena tiene el fin de cubrir todo el espectro del talento, desde los estudiantes hasta los séniors, y que para ello han incrementado los actos que se celebrarán.

En concreto, se realizarán 90 keynotes, 72 talks, 10 workshops y 10 hackatones, con la voluntad de impulsar las propuestas que han funcionado en las dos ediciones anteriores.

Entre los principales contenidos que se tratarán están el desarrollo de programario, la nube, la ciberseguridad, la infraestructura y la gestión y liderazgo, y los asistentes podrán participar en los espacios de gaming, robótica, recursos humanos y mentoring.

Arrufí ha explicado que entre los principales conferenciantes estarán el cofundador de Pixar Edwin Catmull; el creador de la PlayStation, Ken Kutaragi, y la creadora del Internet Routing & Bridging, Radia Perlman.