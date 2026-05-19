La tercera edición de Padel World Summit 2026 reunirá a 140 expositores de más de 30 países

Padel World Summit - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de Padel World Summit (PWS) contará con 140 expositores de más de 30 países y un incremento del 35% de su superficie comercial y exhibirá una amplia muestra de todos los segmentos que componen la cadena de valor de la industria del pádel.

El certamen organizado por Fira de Barcelona y el Clúster Internacional del Pádel se celebrará del 26 al 28 de mayo en el pabellón 6 del recinto Gran Via de Fira de Barcelona, bajo el lema 'Where Padel meets Business', informa en un comunicado este martes.

El evento ferial de pádel tendrá un 56% de expositores internacionales, siendo Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Suecia y China los países con mayor representación comercial.

La feria abordará desde material deportivo hasta construcción de pistas, pasando por pavimentos, infraestructuras complementarias o innovaciones tecnológicas aplicadas a la gestión y experiencia de juego.

El director de Padel World Summit, Alex Ponseti, ha dicho que el crecimiento internacional consolida el evento como "cita obligada para todos los miembros de la industria del pádel y pone de manifiesto la madurez de este deporte como industria global".