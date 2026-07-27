Tomorrow.Blue Economy analizará en Barcelona el papel estratégico de la economía azul

Tomorrow.Blue Economy - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El encuentro internacional sobre economía azul Tomorrow.Blue Economy World Congress (TBEWC) se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, para analizar el papel estratégico de este sector y debatir sobre el potencial de los océanos.

El evento reunirá a representantes de puertos de grandes ciudades, administraciones públicas, organismos internacionales, centros de investigación, empresas y startups para "abordar las estrategias que permitirán convertir a los océanos en uno de los grandes motores del desarrollo económico sostenible de las próximas décadas", informa la Fira en un comunicado este lunes.

TBEWC acogerá ponencias a cargo de expertos y distribuidas en tres grandes programas congresuales: Smart Ports, Piers of the Future; Global Blue Finance Summit, y Sustainable Ocean Summit.

En esta edición, Smart Ports reunirá puertos, startups, empresas e inversores con el objetivo de abordar los desafíos reales en el sector portuario y marítimo y promover el desarrollo de soluciones innovadoras.

Además, el evento estará estrechamente vinculado a iniciativas clave de innovación en el ecosistema del Puerto de Barcelona, como los programas internacionales de aceleración de startups y de innovación abierta Lighthouse y New Latitude.

ACTIVIDADES

La Global Blue Finance Summit y la Sustainable Ocean Summit, organizadas ambas por el World Ocean Council (WOC), ofrecerán una plataforma para conectar inversores con oportunidades escalables de la economía azul y un foro de empresas, expertos y gobiernos.

Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, organizará una serie de actividades en el marco de la nueva Estrategia de Economía Azul de la ciudad y el programa se centrará en fomentar la innovación abierta conectando empresas y startups, explorando las competencias emergentes y las tendencias de formación del sector.

El evento también contará con una zona de startups, el Ocean Innovation Hub, donde 50 empresas emergentes de todo el mundo especializadas en la economía azul presentarán sus proyectos.

ECONOMÍA AZUL

Según Naciones Unidas, la economía azul aporta alrededor de 1,5 billones de dólares anuales a la economía mundial y genera más de 30 millones de puestos de trabajo.

En Barcelona, la economía azul engloba más de 1.600 operadores, genera unos 51.000 puestos de trabajo y una facturación anual superior a los 11.000 millones de euros, según datos de Barcelona Blue Economy Observatory.