Tomorrow.Mobility 2026 reunirá a 240 expertos expertos en noviembre en Barcelona

Archivo - Imagen del Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC) - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), que se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, prevé reunir a más de 240 expertos en su próxima edición entre el 3 y el 5 de noviembre en la capital catalana.

En un comunicado este lunes, la entidad ferial ha destacado la participación de personalidades como el experto en movilidad Lukas Neckermann para hablar sobre ciudades inteligentes y 'placemaking', movilidad compartida y autónoma, y visiones urbanas para 2035.

También participará la secretaria general de Innovación del Gobierno de España, Teresa Riesgo, a través de una mesa redonda sobre cómo afrontar la innovación en movilidad durante "una era de incertidumbre".

El jefe de la unidad de Innovación y Movilidad Urbana de la Dirección General de Movilidad y Transportes (DG MOVE) de la Comisión Europea, Axel Volkery, por su parte, debatirá sobre la evolución del transporte público ante los cambios en los hábitos de los usuarios.

Otros ponentes confirmados que acudirán al salón sobre movilidad urbana sostenible son el alcalde de Dublín (Irlanda), Daryl Barron; el subsecretario de Gestión y Control de la Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), Lisandro Perotti, o el secretario de la Agencia de Transporte del Estado de California (EE.UU.), Toks Omishakin.