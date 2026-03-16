B-Travel 2026 ofrece animación familiar, documentales sobre destinos y un 'tardeo'

Edición anterior de B-Travel - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de B-Travel prevé ofrecer un "amplio programa de actividades para todos los públicos", entre los que están animación familiar, documentales sobre destinos y un 'tardeo', informa Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.

El encuentro se celebra del 20 al 22 de marzo en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, y la programación está pensada para enriquecer la experiencia de los visitantes con contenidos diseñados para todos los públicos y edades.

La organización ha destacado el nuevo espacio 'Destinos de Película', relacionado con el turismo de pantalla, para los que buscan vivir sus vacaciones en localizaciones de sus series y filmes favoritos.

Esta zona ofrecerá charlas para descubrir destinaciones, documentales y el sorteo de una escapada de dos noches en alguno de los municipios españoles de la Red de Pueblos de Película.

Además, los más pequeños podrán disfrutar durante el fin de semana de cortometrajes animados relacionados con la experiencia de viajar, en colaboración con Rita & Luca Films.

Por su parte, los amantes de los deportes de aventura podrán poner a prueba su habilidad, de forma segura en el circuito de 'pumptrack', un recorrido con rampas, saltos y peraltes en el que la velocidad se consigue únicamente con la inercia.