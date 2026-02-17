La UIC Barcelona participará por segundo año en el 4YFN con 8 proyectos en innovación tecnológica

Archivo - Campus Sant Cugat de UIC Barcelona - UIC BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) participará por segundo año consecutivo en el 4YFN 2026, que tendrá lugar del 2 al 5 de marzo en la Fira de Gran Via de Barcelona en el marco del Mobile World Congress (MWC), y en la que presentarán --entre los días 4 y 5 de marzo-- 8 proyectos de innovación tecnológica en su stand.

De los 8 proyectos, cuatro son investigaciones surgidas en la universidad, 3 son startups lideradas por antiguos alumnos y una es una iniciativa llevada a cabo por dos estudiantes de grado, que han transformado sus ideas "en propuestas competitivas", informa la universidad en un comunicado este martes.

"Cada una de estas iniciativas refleja la capacidad de abordar retos reales desde perspectivas innovadoras y contribuye a construir un futuro mejor", ha dicho el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento de UIC Barcelona, el doctor Román Pérez, que ha señalado que dichos proyectos están especialmente centrados en el ámbito de la salud.

Según Pérez, los proyectos muestran la capacidad de la universidad para generar soluciones innovadoras con impacto social: "Un ejemplo del talento y el espíritu emprendedor de nuestra comunidad universitaria teniendo siempre en cuenta las necesidades de la sociedad", ha añadido.

INVESTIGACIONES SURGIDAS DE LA UIC

PrevED y MedMind son dos de los cuatro proyectos de investigación surgidos en UIC Barcelona, de los que el primero busca prevenir trastornos alimentarios en jóvenes y adolescentes a través de realidad mixta --con experiencias inmersivas e interactivas en un entorno real--, mientras que el segundo es una plataforma para evaluar y mejorar la salud mental de los profesionales sanitarios.

Los otros dos, BioSphereGutta y Handrtaking, se basan, por un lado, en una nueva gutapercha bioactiva para endodoncia avanzada que mejora la adhesión a la dentina y favorece la regeneración dental y, por otro lado, en un proyecto de simulación médica háptica que permite entrenar habilidades técnicas como la reanimación cardiopulmonar (RCP) mediante guantes tácticos de realidad virtual.

PROYECTOS DE ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNOS

De los tres proyectos de antiguos alumnos, destacan una iniciativa para digitalizar los flujos de trabajo operativos de las empresas agrícolas --como la predicción de cosechas--; la industrialización de módulos de viviendas de madera en 3D, sin emisiones y con digitalización avanzada y la apuesta por los agentes de voz con IA que interactúan con los clientes en tiempo real, califican la demanda y se integran en los flujos de trabajo de ventas.

Las alumnas de Ciencias Biomédicas Estel Gubianes y Estel Massip han impulsado el equipo multidisciplinario ALSense, un biosensor basado en aptámeros capaz de detectar biomarcadores relacionados con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a partir de muestras no invasivas, con el objetivo de contribuir a la detección precoz de la ELA.