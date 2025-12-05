Urtasun reivindica al cómic y al manga como instrumento educativo en el 31 Manga Barcelona

El ministro Ernest Urtasun, en el centro, con otras autoridades, durante la visita - EUROPA PRESS

Ve "una excelente noticia" que Barcelona, España y la UE hayan sido invitadas en la FIL

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicado que el manga y el cómic son un "instrumento educativo fundamental" porque muchos jóvenes españoles se introducen a la lectura gracias a estos géneros, durante la apertura este viernes del 31 Manga Barcelona, que se celebra hasta el lunes de la semana que viene en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

"El manga y el cómic en estos momentos se están convirtiendo en una puerta a la lectura de la gente joven muy importante", ha dicho en declaraciones a los periodistas después de la visita por las instalaciones del salón.

Ha ido acompañado por la directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig; el presidente del Gremio de Editores de Catalunya, Patrici Tixis; y el asesor de contenidos del Manga Barcelona, Oriol Estrada, entre otros.

Urtasun ha destacado que el Manga Barcelona es el salón dedicado al manga más grande de Europa y uno de los más antiguos, y cree que se ha convertido "en una auténtica referencia, no solo en Catalunya y en España, sino en toda Europa y en el mundo".

Explica que, hasta el lunes, pasarán por Manga Barcelona autores catalanes y del resto de España, donde destaca que "cada vez más gente se dedica, hace historias y crea manga y anime", algo que cree que es una muy buena noticia; y también el salón contará con autores de manga internacionales.

MANGA COMO CULTURA Y "CREATIVIDAD"

"El manga es cultura, el manga es creatividad, el manga es industria, el manga es actividad y por tanto desde el Ministerio de Cultura le damos mucho valor", añade.

Urtasun ha visitado los estands de Norma Editorial, Abacus, Arechi Manga, la Casa del Llibre, Planeta Cómic, FNAC y Bandai Namco, entre otros; también dos espacios sobre Onachan y One Piece; así como una zona con actividades para niños y jóvenes relacionadas con el manga; y, al finalizar el recorrido, se ha hecho la inauguración oficial con una ceremonia Kagami Biraki y su posterior brindis de sake.

SALÓN

Desde primera hora de la mañana se han registrado largas colas de fans del manga a las puertas del pabellón 3 del recinto Gran Via de Fira Barcelona, con el objetivo de conocer las novedades del salón, ver diferentes productos --como funkos y artículos de cosplay-- y compartir curiosidades con otros asistentes.

El 31 Manga Barcelona tendrá como invitados al asistente de Akira Toriyama, Takashi Matsuyama, responsable en gran parte de los fondos de obras como 'Dragon Ball', y al director de 'Cowboy Bebop', Shinichiro Watanabe, entre otros.

Contará también con la presencia de Tsutomu Takahashi, que presentará sus nuevos cómics 'Jumbo Max' y 'Guitar Shop Rosie', y de la creadora de personajes como Lamu, Creamy Mami y Madoka, Akemi Takada, que se suman a los ya anunciados Gou Tanabe; y tendrá 3 proyecciones especiales que coincidirán con su estreno en 3Cat.

FIL

Por otro lado, preguntado por la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), Urtasun ha afirmado que fue un éxito la participación de Barcelona, y señala que es "la puerta más grande" para darse a conocer en una feria que es la principal del mercado en lengua española.

"Creo que el hecho de que, primero la Unión Europea, después nosotros como España y ahora Barcelona, hayamos sido los tres invitados a la FIL de Guadalajara es una excelente noticia, una buena noticia para el sector, para los escritores, y por tanto lo valoro muy positivamente", indica.