Vueling amplía 16 rutas y programa cerca de 500.000 asientos en Barcelona durante el MWC

Archivo - Avión de Vueling - VUELING - Archivo

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vueling ha anunciado el refuerzo de su operativa en el aeropuerto de Barcelona durante el Mobile World Congress (MWC), con una ampliación en 16 rutas y la programación de cerca de 500.000 asientos, en un comunicado este miércoles.

El evento se celebra del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y Vueling prevé operar 2.500 vuelos con origen o destino en Barcelona entre el 1 y el 7 de marzo.

La compañía incorporará una frecuencia adicional, entre el 1 y el 7 de marzo, en las rutas que unen Barcelona con Alicante, París-Charles de Gaulle (Francia), Génova (Italia), Viena (Austria), Basilea (Suiza), Bilbao, Atenas (Grecia), Cagliari (Italia), Hannover (Alemania), Turín (Italia), Sevilla, Bari (Italia), Santiago y Tenerife Norte.

Además, sumará dos frecuencias en las rutas desde Barcelona a Birmingham (Reino Unido) y Málaga durante este periodo.

También reforzará la operativa temporal entre Barcelona y Madrid, con hasta 5 vuelos diarios del 2 y el 5 de marzo, y sumará dos vuelos adicionales el domingo 1 de marzo, alcanzando las tres frecuencias.