El XIII Barcelona Beer Festival entrega sus premios anuales

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El XIII Barcelona Beer Festival, que se celebra del viernes 10 de abril al domingo 13 en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, ha entregado en la primera jornada sus premios a las mejores y más innovadoras cervezas artesanas de cualquier origen y que se pueden probar durante el evento.

Este está abierto en el Hall2 del recinto, de 11 a 23 este sábado y de 11 a 20 el domingo, informan este sábado los organizadores en un comunicado.

Entre los premios destacan el 'Cervecera del año' para la peruana 7 Vidas; el 'Cervecera Rookie del año' lo ganó la francesa La Spontanerie; el 'Innovación Molina For Brewers' fue para Beer Nostrum, que trabaja con ostras del Delta de l'Ebre y que madura la cerveza bajo el mar; mientras que el de sostenibilidad 'Brewing Hope for a Better Future' se lo llevó la Cerveza Dougall's.