El XV Barcelona Beer Festival de cervezas artesanas del mundo cierra con 15.000 asistentes

Un momento de la edición 2026- BARCELONA BEER FESTIVAL - JORDI BERTRAN

BARCELONA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El XV Barcelona Beer Festival 2026, dedicado a la cerveza artesana de países de todo el mundo, ha acabado este domingo tras recibir 15.000 asistentes durante tres días en el Hall 2 de Fira de Barcelona Montjuïc, informan los organizadores en un comunicado.

El público del BFF ha podido descubrir más de 100 cerveceras y catar 500 cervezas de diferentes estilos, además de participar en talleres, demostraciones y maridajes con cocineros y sommeliers.

También ha incluido el XI concurso internacional Barcelona Beer Challenge: han ganado Basqueland Brewing (Mejor Cervecera del Año), la leridana Lo Vilot (premio Brewing Hope for a Better Future by Mr Malt), la letona Hopalaa, por Momentum (Premio Innovación Mr. Malt), la toledana Kosmonauta (Mejor Cervecera Novel) y el maestro cervecero Guzmán Fernández (premio especial Steve Huxley).

LA NEUROCIENCIA EN LA CATA

Este certamen ha incorporado este año la neurociencia aplicada al proceso de cata, usando electroencefalogramas (EEG) para analizar las respuestas sensoriales de los jueces.

En el concurso han participado 837 cervezas (de 156 cerveceras de 14 países), evaluadas en 52 categorías por un jurado de 44 profesionales.