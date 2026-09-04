Diez afectados, uno de ellos crítico, por la emisión de dióxido de carbono en un barco en Barcelona

Archivo - Vista general del muelle de descarga del Puerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diez operarios han resultado afectados, uno de ellos en estado crítico y otro grave, por una intoxicación con dióxido de carbono en la bodega de un barco que se encontraba en el muelle de inflamables del puerto de Barcelona, ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este viernes.

Según ha explicado el Port de Barcelona, los hechos se produjeron sobre la medianoche de este viernes, cuando se informó de una accidente laboral en un barco, Ocean Euphrosine, que había hecho una descarga de aceites vegetales y que estaba operando en el muelle de la Energía.

Hasta el lugar se desplazaron 9 dotaciones de los Bombers de Barcelona, efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Portuaria y del SEM, que atendió a un total de 19 personas.

El herido crítico fue trasladado al Hospital Clínic de Barcelona, el grave y 4 menos graves al Hospital Moisès Broggi, en Sant Joan Despí (Barcelona), y se le dio el alta a 4 personas en estado leve en el lugar de los hechos, donde también había 9 personas que resultaron ilesas.

La Guardia Civil y Capitanía Marítima están investigando las causas de estos hechos.