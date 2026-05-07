La 10 Jornada Internacional de la Cámara de Terrassa (Barcelona) analizará los retos actuales

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BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La 10 edición de la Jornada Internacional de la Cámara de Terrassa (Barcelona) se centrará en analizar los nuevos retos de la internacionalización, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebrará en el Auditori Grifols del Parc Empresarial Can Sant Joan de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y prevé contar con la presencia de 16 expertos.

La edición de este año "quiere incidir" en el papel de Europa en la transformación económica y empresarial de Catalunya en un momento que la corporación ha señalado que es de redefinición profunda del contexto internacional.

Así, se abordará el nuevo contexto europeo y global, los retos geopolíticos y económicos, la reconfiguración de las cadenas de valor y los factores operativos determinantes para el éxito exportador.

El responsable del área internacional de la corporación, Daniel González, ha explicado que la jornada "quiere ofrecer herramientas, contexto y criterio" para que las empresas puedan entender mejor el nuevo entorno.