El 10 Programa Joves, Ciència i Ètica muestra la visión del alumnado de la ESO sobre el espacio

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 10 Programa Joves, Ciència i Ètica, de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (Fcri) en colaboración con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, mostrará la visión del alumnado de la ESO sobre la exploración, explotación económica y los usos del espacio durante una jornada este miércoles.

Cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Barcelona y en el programa han participado 227 alumnos de 3º de la ESO, 14 profesores de 5 institutos catalanes, 5 investigadores y 4 dinamizadores de debates, informa la Fcri en un comunicado este martes.

El programa, surgido en 2015, quiere estimular la capacidad crítica del alumnado, "implicándolo en los debates éticos que plantean los temas actuales vinculados a la investigación y sus implicaciones sociales".

La jornada de conclusiones del programa será este miércoles a las 09.30 horas en el Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona y los alumnos se organizarán en grupos mixtos de trabajo formados por 10 estudiantes y expondrán sus conclusiones y las debatirán.

A partir de este debate, surgirá un documento común de conclusiones, que serán leídas durante el acto, y la intención de este programa es facilitar que el alumnado "desarrolle su capacidad de debate y que, a la vez, contraste y conozca los aspectos éticos que comporta la investigación científica".