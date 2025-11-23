Unos 100 enfermeras y TCAI se concentran en Barcelona contra la precariedad y la privatización

La portavoz Inés Montoyo (izquierda) durante la movilización ante el ICS - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 100 enfermeras y técnicas en curas auxiliares de enfermería (TCAI) de Catalunya se han concentrado este domingo por la mañana en Barcelona contra la precariedad y las privatizaciones.

Se han concentrado ante el Institut Català de la Salut (ICS) de 11 a 11.40 y después han caminado hacia el Parlament, en recuerdo de que hace años se concentraron por lo mismo ante la cámara.

Su portavoz, Inés Montoya (enfermera del Hospital Vall d'Hebron), ha declarado a los periodistas que los recortes causan falta de personal, lo que lleva a una sobrecarga de trabajo que les provoca sobreestrés, lo afecta al servicio al paciente "porque ser menos personal implica mala praxis".

Tras recordar que ya pidieron hace años en el Parlament frenar las privatizaciones en Catalunya, ha lamentado que "están siguiendo privatizando CUAP y ASSIR y han privatizado hospitales en el resto de España".

"No queremos que en Catalunya nos pase. Entonces nos hemos unido, juntos, para poder intentar pararlo e informar a la gente, sobre todo, que no lo saben", ha dicho, y ha añadido que ya se está privatizando en Galicia, Extremadura, Valencia y Madrid, sobre todo.

PLAZA PÚBLICA EN UNA GESTIÓN PRIVADA

Y ha advertido sobre Catalunya: "Han empezado a privatizar CUAP y ASSIR, que son una parte de los CAP, que están funcionando con gestión privada, pero somos gente que tenemos plaza pública".

"Plaza pública dentro de un centro que se convierte en privado significa que perdemos los derechos, recortan en personal y recortan en medios", y ha avisado también de que la longevidad de las personas implica más cuidados ante las multipatologías que padecen.

También ha explicado que los TCAI debieron cobrar en 2003 un complemento que no han cobrado, y el de enfermería se aprobó en 2024 y tampoco lo han cobrado.