Unos 100 estudiantes cortan la Diagonal de Barcelona en apoyo a la huelga general

Eestudiantes cortan la Diagonal de Barcelona en apoyo a la huelga general.- DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

Unos 100 estudiantes, convocados por el Comité de Huelga del Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona (UB), han cortado entre las 12 y las 12.40 horas de este martes la avenida Diagonal de Barcelona a la altura de Palau Reial en apoyo a la huelga general.

Los manifestantes han colocado vallas a lo ancho de la Diagonal cortando por completo el tráfico y el paso del tranvía, han encendido bengalas de humo y han lanzado tracas.

El tráfico por el lateral de la Diagonal, así como el servicio de tranvía, se ha reabierto pasados unos 15 minutos, y la protesta se ha disuelto hacia las 12.40 horas.

'CONTRA EL RENTISMO Y EL CAPITAL'

Los concentrados han exhibido pancartas de 'Campus Diagonal contra el rendisme i el capital' y 'Campus Diagonal a la vaga general', entre otros, y se han podido oír cánticos de 'Visca la lluita de la classe obrera' y 'Habitatge gratuït i universal'.

A lo largo de la mañana han recorrido las aulas de distintas facultades de la UB en la Zona Universitària de la Diagonal en un 'cercavila' donde han difundido su mensaje en la aulas.

Los convocantes incluyen el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Organització Juvenil Socialista (OJS), Lluita Internacionalista y las asambleas de estudiantes de varias facultades.

UNA HUELGA "TAMBIÉN" DE ESTUDIANTES

Rosa, militante del Comité de Huelga del Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona (UB), ha asegurado a la prensa que la huelga "también" es de los estudiantes.

"No podemos seguir tolerando que estudiar en una facultad en condiciones sea un privilegio, que una vivienda digna sea un bien con el que especular y no un derecho garantizado, que nuestros sueldos no sean suficientes para llegar a fin de mes", ha asegurado.

Rosa ha lamentado las "promesas vacías por parte de las instituciones" y los ataques hacia la clase obrera, y ha llamado a secundar la huelga del miércoles.

"Hace falta que mañana demostremos que las estudiantes de clase trabajadora estamos unidas y organizadas", ha sostenido.