Las 100 mayores empresas de Girona facturaron 15.944 millones en 2024 y emplearon un 8,2% personas más

GIRONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las 100 mayores empresas de Girona por volumen de facturación sumaron 47.022 trabajadores a cierre de 2024, un 8,18% más que el año anterior, mientras que la facturación conjunta fue de 15.944 millones de euros, un 0,75% más.

Son datos del informe 'Girona 100, SA. Projecció macroeconòmica i empresarial 2026 i anàlisi de comptes de 2024' elaborado conjuntamente por KPMG y la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar de la Universitat de Girona, que cifra en otros 581,5 millones de euros el resultado neto agregado (+0,13%), informa la consultora este martes en un comunicado.

Ha valorado que aunque la evolución de la cifra de negocio mantiene una trayectoria positiva, está por debajo del incremento del 4,28% registrado en 2023, mientras que la ocupación sí que presenta una evolución "más intensa".

También ha destacado que de las 100 compañías analizadas, 81 son empresas familiares, y concentraron el 75,19% de la facturación y el 86,58% de la ocupación, mientras que la industria cárnica se sitúa como el principal sector en Girona, con un 30,3% de la facturación o 4.831 millones de euros.

De cara al futuro, el estudio incluye también una encuesta por la cual un 69% de las compañías prevé aumentar su facturación a cierre de 2025, aunque la consultora ha destacado una "moderación" de las expectativas en 2026.

RETOS, OBJETIVOS E IA

Respecto a los retos, un 47% de las empresas encuestadas han resaltado la captación y retención de talento como el principal, seguidos de la disminución de la rentabilidad y la transformación digital y organizativa, para un 36% de las empresas en ambos casos.

Un 58% de las compañías prioriza mejorar la rentabilidad como su objetivo a medio plazo, mientras que otro 44% destaca avanzar en dicha transformación digital y el 33% incrementar la facturación y atraer y fidelizar talento.

La nueva edición del informe también incorpora por primera vez un apartado sobre la adopción de IA en las empresas, que retrata que un 19% de las compañías disponen de un estrategia definida, un 47% parcial y el 33% no cuenta con una.