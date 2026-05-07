Unos 1.000 profesionales del 0-3 piden en Barcelona "dignidad" para esta etapa educativa

Profesionales de la Educación Infantil de Catalunya durante la manifestación este jueves por Barcelona para reclamar mejores condiciones y "dignidad" en la etapa educativa de 0 a 3 años- DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.000 profesionales de la Educación Infantil de Catalunya se han manifestado este jueves por Barcelona para reclamar mejores condiciones y "dignidad" en la etapa educativa de 0 a 3 años.

La acción, que es a nivel estatal, ha sido convocada por la Plataforma 0-3 han comenzado la marcha a las 12 horas desde los Jardinets de Gràcia de Barcelona y se dirigen hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno, en la calle Mallorca con Roger de Llúria.

Gritaban lemas como 'Somos educación, no somos guarderías' y 'No, no, no a la externalización'; y llevaban pancartas donde se leían frases como 'Maestros con vocación en peligro de extinción', 'Los niños necesitan atención individualizada' y 'Cuidemos el 0-3 para construir el futuro'.

En declaraciones a los periodistas, el representante de la plataforma Carles Arbó reivindica la etapa 0-3 como etapa educativa, ya que "tiene muy poco valor social", y pide más recursos para atender la diversidad y la reducción de ratios.

La también representante Gina Rius recuerda el "carácter estatal y de lucha que tiene la reivindicación"; asegura que las ratios se pueden cambiar desde la Lomloe y reclama que se haga para que los alumnos puedan estar mejor atendidos.