Torra llama de nuevo a Sánchez y le responden que estaba reunido

Actualizado 11/11/2019 14:43:46 CET

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, vota en la Escuela Oficial de Idiomas del distrito de Sant Gervasi en Barcelona en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llamado de nuevo este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una vez celebradas las elecciones generales, pero le han respondido que estaba reunido y no podía atenderle.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat han explicado que el presidente catalán ha llamado a las 9.45 horas a la Moncloa, y la respuesta ha sido que el líder del PSOE estaba reunido.

La llamada se suma a las cinco que ya realizó antes de las elecciones generales sin lograr respuesta en un momento en que parte de la sociedad catalana se estaba movilizando en contra de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los presos independentistas.

Sin embargo, Sánchez alegaba que no respondía a Torra porque consideraba que debía "condenar la violencia" que durante dos semanas hubo en diversos municipios de Catalunya.

Este mismo lunes, Torra ha pedido a Sánchez que "es la hora, más que nunca, de hablar y de democracia' tras la victoria del independentismo en Catalunya en las elecciones generales con el objetivo de resolver el conflicto catalán.

"Es la hora de que el presidente Sánchez, o el que aspire a ser presidente, se siente a hablar. Es la hora de no esconderse y hablar de soluciones reales sobre un conflicto político que no merece el menosprecio, y aún menos una no respuesta o una respuesta autoritaria", ha subrayado.