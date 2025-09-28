El 112 de Catalunya recibe 22 llamadas por las lluvias hasta las 18 horas - 112 DE CATALUNYA

TARRAGONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 18 horas un total de 22 llamadas por 11 incidentes relacionados con las lluvias que este domingo por la tarde afectan las comarcas del sur de Catalunya.

La mayoría de llamadas se han recibido en las comarcas de Tarragona de el Baix Ebre (11) y el Montsià (8), informa el 112 en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Además, el Servei Català de Trànsit ha informado vía 'X' que la carretera N-340 entre La Ràpita y Amposta (Tarragona) está cortada en ambos sentidos por la presencia de charcos de agua.