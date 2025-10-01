112 muertos en accidentes de tráfico en Catalunya hasta el 30 de septiembre, 13 más que en 2024

Archivo - La AP-7, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

La mayoría (42) son menores de 35 años, un 37,5% del total

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha registrado desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre un total de 112 muertes en 104 accidentes de tráfico en la red de carretera de Catalunya, 13 personas fallecidas más respecto a las 99 en el mismo periodo de 2024, informa en un comunicado este miércoles.

En cuanto a los heridos graves, a lo largo de estos primeros nueve meses del año se han registrado 643, una cifra ligeramente superior a los 626 del mismo periodo del año pasado.

Concretamente, septiembre se ha cerrado con 15 víctimas mortales, y es el tercer mes con más muertos por detrás de julio y marzo, que registraron 18, y de los 112 muertos en lo que va de 2025, 88 eran hombres y 24 mujeres.

COLECTIVOS VULNERABLES

Las víctimas mortales de colectivos vulnerables (motoristas, peatones y ciclistas) representan el 42,8% de los muertos, ya que 34 eran motoristas, 10 peatones y 4 ciclistas.

El resto de fallecidos viajaban en turismo (48), camión (9) y furgoneta (7), y de los 104 accidentes mortales, 36 fueron simples, 25 frontales, 17 colisiones laterales, 10 colisiones por alcance y 11 atropellos.

Respecto a la edad de las víctimas mortales, la franja que más aglutina es la de 55 a 64 (23), a pesar de que se mantiene la tendencia de este año de más siniestralidad en tres franjas de edad más jóvenes, por debajo de los 35 años.

En este sentido, 42 personas menores de 35 años han perdido la vida en las carreteras, una cifra que representa un 37,5% de los muertos y supone 16 más que el año pasado.

En concreto, ha habido 18 muertes de 15 a 24 años, 22 más de 25 a 34 años y también 2 de 0 a 14 años, y entre los 35 y los 54 años han perdido la vida 30 personas, y otras 17 a partir de los 65 años.