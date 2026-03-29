El 112 recibe 111 llamadas por el fuerte viento en Catalunya hasta las 8 horas de este domingo

Archivo - Varias personas caminan durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 8 horas de este domingo un total de 111 llamadas que han generado 64 expedientes relacionados con el fuerte viento en Catalunya, ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El 35,29% de las llamadas se registraron en Alt Empordà, el 19,61% en Baix Empordà, en la provincia de Girona, y el 11,76% en el Berguedà (Barcelona).

Por su parte, el Servei Català de Trànsit ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press de que están cortadas en ambos sentidos por la caída de árboles la GI-502 en Darnius, la GI-505 en Vajol, la GIV-5132 en Fontcoberta, la GIV-5223 en Camprodon, la GIV-5265 en Vilallonga de Ter y la GIV-5265 en Quart, en Girona.